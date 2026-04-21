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Disney news in Australia & New Zealand

More local stories

  • NEWS DISNEY ANZ

    Inspiring the next generation of Screen Industry talent through inaugural Teachers Day at AFTRS

    October 16, 2025

    October 16, 2025

    Oct 16

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney’s Beauty and the Beast delivers fifth Relaxed Performance in its Australian Tour

    September 22, 2025

    September 22, 2025

    Sep 22

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney Advertising showcases ESPN’s ‘Best of the US’ and ‘Home for Hoops’ and reveals Next Big Play in ANZ

    September 16, 2025

    September 16, 2025

    Sep 16

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney Stories Now in Auslan: An Australian First in Inclusive Storytelling

    September 10, 2025

    September 10, 2025

    Sep 10

  • NEWS DISNEY ANZ

    NBL Extends Broadcast Arrangements with ‘Home for Hoops’ ESPN

    August 20, 2025

    August 20, 2025

    Aug 20

  • NEWS DISNEY ANZ

    New Supertee: Marvel Edition with ‘Spider-Man’ design launched on Spider-Man Day

    August 1, 2025

    August 1, 2025

    Aug 1

  • NEWS DISNEY ANZ

    Marvel Stadium celebrates 25 years at centre of Melbourne’s sports and entertainment scene

    July 23, 2025

    July 23, 2025

    Jul 23

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney Studios Australia Now Powered By 460kW of Solar Energy

    July 20, 2025

    July 20, 2025

    Jul 20

  • NEWS DISNEY ANZ

    Celebrate 70 Years of Disneyland Resort with New Disney Discs

    July 7, 2025

    July 7, 2025

    Jul 7

  • NEWS DISNEY ANZ

    Australia’s Great Reef Census Expands Globally with The Walt Disney Company

    June 16, 2025

    June 16, 2025

    Jun 16

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney's The Lion King to open in Sydney in 2026

    February 7, 2025

    February 7, 2025

    Feb 7

  • NEWS DISNEY+

    Disney+ Australian Original scripted drama series The Artful Dodger is back for season 2

    November 21, 2024

    November 21, 2024

    Nov 21

  • NEWS DISNEY ANZ

    Global first day-and-date releases of "Moana 2" and "Moana 2 Reo Māori" on November 28, 2024

    October 23, 2024

    October 23, 2024

    Oct 23

  • NEWS DISNEY ANZ

    Six-year-old Viker Goes on Web-Slinging Adventure with Spider-Man

    September 4, 2024

    September 4, 2024

    Sep 4

  • NEWS DISNEY ANZ

    Woolworths and BIG W team up with Disney on new ‘Disney Worlds of Wonder’ collector cards

    August 5, 2024

    August 5, 2024

    Aug 5

  • NEWS DISNEY ANZ

    Local Disney+ original ‘Shipwreck Hunters Australia’ back on the water for Season 2

    July 10, 2024

    July 10, 2024

    Jul 10

  • NEWS DISNEY THEATRICAL GROUP

    Disney Theatrical Group hosts a relaxed performance of Beauty and the Beast at Queensland Performing Arts Centre

    May 20, 2024

    May 20, 2024

    May 20

  • NEWS DISNEY ANZ

    Children’s hospital patient experience reimagined in an Australian first

    April 2, 2024

    April 2, 2024

    Apr 2

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney x CAMILLA fashion collection inspired by Disney’s Snow White

    March 20, 2024

    March 20, 2024

    Mar 20

  • NEWS DISNEY ANZ

    Luke Bracey, Jeremy Sims & Zac Burgess join cast of highly anticipated Season 2 of ‘The Artful Dodger’

    February 3, 2024

    February 3, 2024

    Feb 3

  • NEWS DISNEY ANZ

    Home-Grown Australian Storytelling for Disney+ “The Clearing” and “Matildas: The World at Our Feet” Receive Seven AACTA Award Nominations

    December 9, 2023

    December 9, 2023

    Dec 9

  • NEWS DISNEY ANZ

    Wish Together screenings at Event and Village Cinemas in support of Make-A-Wish

    November 21, 2023

    November 21, 2023

    Nov 21

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney Theatrical Productions hosts a relaxed performance of Beauty and the Beast with Autism Spectrum Australia (Aspect)

    November 20, 2023

    November 20, 2023

    Nov 20

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney Movie Moments launched in Starlight Express Rooms in Children’s Hospitals nationwide

    October 27, 2023

    October 27, 2023

    Oct 27

  • NEWS DISNEY ANZ

    New stamp collection celebrates 100 years of Disney magic with iconic characters and locations

    October 4, 2023

    October 4, 2023

    Oct 4

  • NEWS DISNEY ANZ

    Australian Original series ‘The Artful Dodger’ to premiere November 29 exclusively on Disney+

    August 24, 2023

    August 24, 2023

    Aug 24

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney 100 Wonders Collector Cards launched at Woolworths

    July 26, 2023

    July 26, 2023

    Jul 26

  • NEWS DISNEY ANZ

    Cast announced for the Māori language version of Disney and Pixar’s Oscar®-winning animated feature Coco

    June 6, 2023

    June 6, 2023

    Jun 6

  • NEWS DISNEY ANZ

    Reo Māori version of Walt Disney Animation Studios’ Oscar®-winning film ‘Encanto’ announced

    June 1, 2023

    June 1, 2023

    Jun 1

  • NEWS DISNEY ANZ

    Disney’s ‘Frozen Reo Māori’ launches in Aotearoa New Zealand and Australian cinemas

    October 26, 2022

    October 26, 2022

    Oct 26