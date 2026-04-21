Inspiring the next generation of Screen Industry talent through inaugural Teachers Day at AFTRS
October 16, 2025
October 16, 2025
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October 16, 2025
October 16, 2025
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September 16, 2025
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September 10, 2025
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August 20, 2025
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July 23, 2025
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June 16, 2025
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August 5, 2024
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October 27, 2023
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August 24, 2023
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July 26, 2023
July 26, 2023
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June 6, 2023
June 6, 2023
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June 1, 2023
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October 26, 2022
October 26, 2022
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