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Disney News in Australia & New Zealand

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  • NEWS DISNEY+

    New Disney+ Ad-Supported Subscription Plan Now Available In Australia and New Zealand

    April 21, 2026

    April 21, 2026

    Apr 21

  • NEWS DISNEY+

    New Disney+ Ad-supported Subscription Plan Coming Soon in Australia and New Zealand

    March 30, 2026

    March 30, 2026

    Mar 30

  • News Disney ANZ

    Remy Makes Directing Debut on Set of Disney+ Australian Original, The Artful Dodger Season 2  

    February 18, 2026

    February 18, 2026

    Feb 18

  • News Disney ANZ

    The Walt Disney Company Australia Launches ‘Reflect’ Reconciliation Action Plan

    December 2, 2025

    December 2, 2025

    Dec 2

  • NEWS DISNEY+

    What to watch on Disney+ in November: New content dropping this month

    November 5, 2025

    November 5, 2025

    Nov 5

  • NEWS DISNEY ANZ

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    October 16, 2025

    October 16, 2025

    Oct 16

  • NEWS DISNEY+

    Disney+ streams big as the presenting partner of the inaugural NBL Ignite Cup starting 8 October

    October 6, 2025

    October 6, 2025

    Oct 6

  • NEWS DISNEY+

    Hulu Becomes Global General Entertainment Brand on Disney+ Beginning October 9th in Australia & New Zealand

    October 3, 2025

    October 3, 2025

    Oct 3

  • NEWS DISNEY ANZ

    Melbourne Celebrates Toy Story's 30th Anniversary with Pop Up Exhibition

    October 2, 2025

    October 2, 2025

    Oct 2

  • NEWS DISNEY+

    What to watch on Disney+ in October: New content dropping this month

    October 1, 2025

    October 1, 2025

    Oct 1