Cancel



Donna Hay Coastal Celebrations, a four-part Disney+ Australian Original series, provides perfectly styled and delicious inspiration for bringing family and friends together.

In each episode, Donna brings her signature style, eye for finer details and beautiful subtleties. She shares her passion and expertise in crafting menus filled with elegantly simple, yet irresistibly delicious food to enjoy in great company, and draws styling inspiration from her stunning surroundings.

The series is directed by long-time collaborator Benjamin Jones, and produced by Donna Hay Productions for Disney+, with Donna Hay as host and executive producer.

Download recipes + tips from the show

Watch more Australian Original Series on Disney+

The latest local Disney+ news